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    17 أكتوبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين بقضية "أحداث المطرية"

    02:09 م الأحد 13 أكتوبر 2019
    17 أكتوبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين بقضية "أحداث المطرية"

    تعبيرية

    كتب -صابر المحلاوي:

    قررت الدائرة 7 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأحد، حجز إعادة محاكمة متهمين اثنين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لجلسة 17 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

    عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.

    كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

    قضية أحداث المطرية أحداث العنف ميدان المطرية

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