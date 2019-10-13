بالصور.. البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والملاك بدرافي

كتب- مصطفى علي:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي، (مقر المطرانية).

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بينما دُشن مذبح آخر على اسم الـ ٤٩ شهيدًا شيوخ شيهيت. كما تم تدشين معمودية الكنيسة وأيقوناتها.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها عدد من الآباء الأساقفة والكهنة.

وقام قداسته بمنح سر المعمودية لطفل إحدى الأسر المصرية المقيمين بباريس.

وحرص قداسة البابا على مصافحة كل الشعب المشارك في القداس، عقب انتهائه.

وهذه تعد أول كنيسة تدشن بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بفرنسا، وهي أيضًا أول كنيسة يدشنها في جولته الرعوية الحالية بأوروبا والتي بدأت الأربعاء الماضي.​