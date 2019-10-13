السيسي: خطة لقطع مياه النيل عن الساحل والبحر الأحمر والاعتماد على تحلية المياه

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لديها خطة لقطع مياه النيل عن مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد على تحلية المياه فقط.

وأضاف السيسي في كلمته في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة: "بنتكلم على إننا نقطع مياه النيل عن كل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، تقريبا خلصنا الموضوع، والجزء ده من الخطة، طيب بكام أقولك؟ لما أقولك 200 مليار هي المليارات دي ملهاش عدد ولا إيه؟ جت منين يعني؟ خطة المعالجة بس والتحلية 200 مليار والعام المقبل يبقى 300 مليار جنيه".

وأكمل: "هو إحنا سايبين حتة فيكي يا مصر إلا وبنعمل فيها شغل، المناطق الصناعية والمصانع والمستشفيات والقرى الأكثر احتياجًا".​