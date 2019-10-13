تزاول النشاط دون رخصة .. قرار إداري بإغلاق شركية سياحية

كتب- أسامة عبدالكريم:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، رقم 990 لسنة 2019، بشأن الإغلاق الإداري لشركة "جدلن بيرد للسياحة"، لمزاولته النشاط السياحي دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة.

ونص القرار بإخطار مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعلمه بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

وجاء نص القرار كالتالي: