البحث العلمي: "مواصلات مصر" الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

كتبت- داليا شبل:

أكدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، هو (مواصلات مصر)، من خلال 4 خطوط رئيسية هي (ميدان عبد المنعم رياض- ميدان الجيزة- ميدان العباسية- ميدان رمسيس) وذلك في الفترة من 24 وحتى 25 أكتوبر الحالي، بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية.

وأشارت الأكاديمية- في بيان أصدرته اليوم الأحد- إلى أنه تم اختيار (مواصلات مصر) للوصول إلى كل المواطنين في الشارع المصري، حيث نهدف إلى زيادة الوعي والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، لافتة إلى أن المعرض تنظمه الأكاديمية في إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار وتسويق الابتكارات، وأصبح المعرض بمثابة سوق سنوي للابتكار، وذلك للعام السادس على التوالي، والدخول للمعرض مجانا لكل المهتمين.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يحضر المعرض عدد من الوزراء، ورجال الدولة، والمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ما يقرب من ألف عارض من مصر والدول العربية والأوروبية والإفريقية وأكثر من 7 آلاف زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ومن المقرر أن يعرض أكثر من 60 ابتكارا في جناح مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (TICOs) في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و12 مشروعا في جناح التحالفات التكنولوجية، و15 مشروعا في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من 30 مشروعا في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وما يزيد على 25 فكرة في جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و30 ابتكارا في جناح مشروعات التخرج، وأيضا أكثر من 60 فكرة في جناح التعليم الفني ومدارس الـ (STEM)، و10 مشروعات في جناح برنامج جسور التنمية.

كما سيكون هناك أكثر من 50 فكرة معروضة في جناح الابتكار المجتمعي للأفراد، و30 مشروعا في جناح الاستراتيجية القومية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي، ويشارك في المعرض كل عام عدد من اللوحات والمنحوتات الفنية لأكثر من 40 عملا فنيا في جناح الفنون والآداب، و25 فيلما وثائقيا عن ابتكارات الشارع المصري، بخلاف المشاركات الدولية ومشاركات الشركات الصناعية والعديد من الأجنحة في المجالات المختلفة.

ويضم المعرض هذا العام جناحا متميزا للطفل المبتكر، حيث يشارك ما يقرب من 150 طفلا مبتكرا من (جامعة الطفل- المراكز الاستكشافية- إدارة الموهوبين- وحدة البحث العلمي) كما يتم استقبال أكثر من ألفي طفل بالمعرض، من خلال تسجيلهم على صفحة التواصل الاجتماعي للأكاديمية- في جناح التعليم الإبداعي والوسائط المتعددة، وسيكون ضيف شرف المعرض هذا العام الاتحاد الإفريقي، وبمشاركة 26 دولة حول العالم.​