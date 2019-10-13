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    في حضور السيسي.. أحمد عز للمصريين: البسوا المموه بيخافوا منه

    12:44 م الأحد 13 أكتوبر 2019
    في حضور السيسي.. أحمد عز للمصريين: البسوا المموه بيخافوا منه

    الفنان أحمد عز

    كتب- محمد نصار:

    قال الفنان أحمد عز، أحد أبطال فيلم الممر، إن الشعب المصري وجيشه واحد لا يمكن كسره: "الشعب المصري وجيشه واحد مينكسرش".

    وأضاف عز، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد: "إذا كنا خلصنا جيشنا من بدري واتجهنا للتمثيل، كل واحد من زمايلنا دول لو أتيح ليه يرجع يرتدي الزي العسكري تاني هيكون شرف وفخر".

    وتابع الفنان أحمد عز: "تدربنا في وحدات الصاعقة خلال فيلم الممر، والرجالة قاموا معانا بالواجب بزيادة، البسوا المموه بيخافوا منه".

    أحمد عز الندوة التثقيفية فيلم الممر نصر أكتوبر السيسي الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

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