في حضور السيسي.. أحمد عز للمصريين: البسوا المموه بيخافوا منه
كتب- محمد نصار:
قال الفنان أحمد عز، أحد أبطال فيلم الممر، إن الشعب المصري وجيشه واحد لا يمكن كسره: "الشعب المصري وجيشه واحد مينكسرش".
وأضاف عز، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد: "إذا كنا خلصنا جيشنا من بدري واتجهنا للتمثيل، كل واحد من زمايلنا دول لو أتيح ليه يرجع يرتدي الزي العسكري تاني هيكون شرف وفخر".
وتابع الفنان أحمد عز: "تدربنا في وحدات الصاعقة خلال فيلم الممر، والرجالة قاموا معانا بالواجب بزيادة، البسوا المموه بيخافوا منه".
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