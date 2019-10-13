في حضور السيسي.. أحمد عز للمصريين: البسوا المموه بيخافوا منه

كتب- محمد نصار:

قال الفنان أحمد عز، أحد أبطال فيلم الممر، إن الشعب المصري وجيشه واحد لا يمكن كسره: "الشعب المصري وجيشه واحد مينكسرش".

وأضاف عز، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد: "إذا كنا خلصنا جيشنا من بدري واتجهنا للتمثيل، كل واحد من زمايلنا دول لو أتيح ليه يرجع يرتدي الزي العسكري تاني هيكون شرف وفخر".

وتابع الفنان أحمد عز: "تدربنا في وحدات الصاعقة خلال فيلم الممر، والرجالة قاموا معانا بالواجب بزيادة، البسوا المموه بيخافوا منه".