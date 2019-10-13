تضم 8 أعضاء.. الصحة تعيد تشكيل اللجنة العليا لأمراض وجراحة الجهاز الهضمي والكبد

كتب- أسامة عبدالكريم:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، رقم 625 لسنة 2019، بإعادة تشكيل اللجنة العليا المتخصة لأمراض وجراحة الجهاز الهضمي والكبد (مستلزمات دواء).

وتضمن القرار أعضاء اللجنة العلمية التي ضمت كل من:

- الأستاذ الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والمدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

- الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل ، عميد المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد.

- الأستاذ الدكتور هشام عبدالدايم، عميد المعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية.

- الأستاذ الدكتور إيهاب فوزي عبده، أستاذا الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي بجامعة أسيوط.

- الأستاذ الدكتورة نجلاء علام أحمد، أستاذ طب الكبد والجاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية.

- الأستاذ الدكتور تامر محمود الطنطاوي، أستاذ الأمراض المتوطنة والكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة.

- الأستاذ الدكتورة عائشة الشرقاوي، أستاذ مساعد الأمراض المتوطنة والكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة.

- الدكتور وائل محمد عبدالرازق، نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.