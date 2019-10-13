السيسي عن المشير طنطاوي: رجل عظيم قاد مصر في أصعب الفترات

كتب- محمد نصار ومحمد خميس:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدور المشير محمد حسن طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، خلال فترة حرب أكتوبر وغيرها من الفترات التي تولى فيها مسئولية البلاد.

وقال الرئيس، خلال الندوة التثيقيفة الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم الأحد: "الفريق عبدربه، اتكلم عن الفرقة 16 مشاة، معانا قائد الكتيبة 16 المشير حسين طنطاوي، الرجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لحضور الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.