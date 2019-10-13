السيسي: "الشعب قال للقائد متمشيش بعد الهزيمة مش حاجة تانية وإحنا منتصرين"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الجيش المصري يخوض حرب استنزاف في سيناء مع الجماعات الإرهابية، مؤكدًا: "الجيش والدولة اتحركوا لبناء الدولة بجانب الحرب في سيناء".

وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم الأحد: "اتكلموا عن الوعي في قمة الهزيمة، المصريين في الوقت ده كانوا في قمة الروح المعنوية، والهزيمة كانت قاسية ومريرة جدًا لكن وعي المصريين كان أكبر من هذه الهزيمة، وقال للقائد: متمشيش كمل وإحنا معاك، وإحنا في قمة الهزيمة، مش حاجة تانية وإحنا في قمة النصر".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لحضور الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.