مدبولي يلتقي رئيس مجموعة GK الاستثمارية السويسرية

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع كمال بن الجيلاني الغريبي، رئيس مجموعة GK الاستثمارية السويسرية العاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية.

حضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وبحسب بيان، أشارت وزيرة الصحة إلى أن المجموعة الاستثمارية تعمل فى مجال تقديم الخدمات الطبية في عدة دول، منها إيطاليا، حيث تخدم نحو 5 ملايين مواطن هناك، وتعد من أبرز مقدمي الخدمات الصحية هناك. وأضافت الوزيرة أن المشاورات جارية مع المجموعة من أجل نقل تجربة المستشفيات سابقة التجهيز، بما تتميز به من تكنولوجيا موفرة للطاقة، وآليات متقدمة للتخلص من النفايات، والاستفادة منها في دعم منظومة التأمين الصحي الجديدة.

من جانبه أكد كمال الجيلاني على تطلع مجموعته للاستثمار في مصر، والمساهمة في الجهود الجارية لتطوير الخدمات الطبية ومنظومة التأمين الصحي وفق أعلى المعدلات العالمية. وأشاد الجيلاني بالدعم الكبير الذي يوجهه الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاع الصحة في مصر، والمبادرات التي تم تدشينها ولاقت إشادات دولية.

ورحب رئيس الوزراء باهتمام مجموعة GK الاستثمارية بقطاع الصحة في مصر، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذا المجال يعد استثماراً واعداً ومضموناً في ضوء ما تمتلكه مصر من قوة بشرية تزيد على ١٠٠ مليون نسمة.

ووجه مدبولي بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع المجموعة الاستثمارية حول الخطوات التنفيذية لمشروع المستشفيات سابقة التجهيز، بالإضافة إلى التنسيق مع وزيرة الاستثمار حول المجالات الاستثمارية الأخرى التي ترغب المجموعة في الاستثمار فيها.​