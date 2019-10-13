السيسي: نحارب الإرهاب في سيناء منذ سنوات وهو استنزاف لقدراتنا

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بعد الحرب كان المصريون يتبرعون لبناء الجيش، مؤكدًا: "المصريين كانوا بيتبرعوا والفنانين كانوا بيعملوا حفلات علشان يجمعوا تبرعات للجيش، علشان نوفر للجيش متطلبات معركة الكرامة وعزتنا وكبريائنا الذي تضرر في 1967".

وأضاف السيسي، خلال الندوة التثيقيفة الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم الأحد: "بقالنا 6 سنوات في سيناء في حرب مع الإرهاب، هوا ده مش استنزاف لقدراتنا؟، مش اللي بيستشهد أو يصاب ابن مصر؟، لما حد يحاول يشوهه ويسئ ليه أمر لازم ننتبه ليه كويس، لا الجيش طلب تبرعات من المصريين لبناء قدراته، ولا الجيش قال لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لحضور الندوة التثيقيفة الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

ويحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وعددا من الوزراء وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.