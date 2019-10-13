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    المسعود: تركيا تتحمل المسئولية كاملة عن عدوانها على سوريا

    10:47 ص الأحد 13 أكتوبر 2019
    المسعود: تركيا تتحمل المسئولية كاملة عن عدوانها على سوريا

    النائب محمد المسعود

    كتب- أحمد علي:

    أعلن النائب محمد المسعود، عضو الهيئتين البرلمانية والعليا بحزب مستقبل وطن، إدانته الاعتداء التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أن تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانها السافر في سوريا.

    وأكد في بيان له، أنه على المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير لوقف العدوان التركي على سوريا، خاصة وأنه ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول وقرارات مجلس الأمن.

    وأشار إلى أن تركيا تحاول استغلال الوضع في سوريا لتبرير احتلالها والاعتداء على شعبها العربي، لافتا أن النظام التركي يسعى إلى تصدير الأزمات الداخلية بالاندافع في سيايتها العدوانية.

    وشدد أن العدوان على الأراضي السورية بمثابة احتلال غير مقبول لدولة عربية ويجب على الدول العربية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه ذلك.​

    محمد المسعود حزب مستقبل وطن سوريا تركيا العدوان التركي

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