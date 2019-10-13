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    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

    10:46 ص الأحد 13 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    زار المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مساء أمس السبت مشروع الإسكان الاجتماعي وخدماته بمدينة العبور الجديدة، يرافقه قيادات الهيئة، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية المدينة، ونوابه ومعاونوه، وعدد من مسئولى شركات المقاولات العاملة بالمدينة.

    وتفقد ممدوح، الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الحرية، والخدمات المُنفذة بالمشروع، وأشاد بمستوى تشطيبات العمارات والوحدات، وأعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة الإسكان الاجتماعى، ومستوى الإنارة وأعمال الزراعة، مطالباً شركات المقاولات ببذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من أعمال بالمشروع، حتى يتم تسليمها على الفور للمستحقين.

    عبدالمطلب ممدوح هيئة المجتمعات العمرانية تنمية وتطوير المدن الإسكان الاجتماعي العبور الجديدة

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