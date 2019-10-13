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    السيسي: الجيش تعرض لحملة تشويه خلال الأشهر الماضية

    10:41 ص الأحد 13 أكتوبر 2019
    السيسي: الجيش تعرض لحملة تشويه خلال الأشهر الماضية

    الندوة التثيقيفة الـ31 للقوات المسحلة

    كتب- محمد نصار:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الجيش المصري تعرض لحملة تشويه وإساءة خلال الفترة الماضية، وتحديدًا في الشهرين أو الثلاثة الماضية.

    وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم الأحد:

    "الجيش اللي إحنا بنتكلم عليه كان الهدف كله خلال الشهرين تلاتة اللي فاتوا إزاي نسيء ليه ونشوه صورته ونقلل من قيمته ونشكك في قدراته".

    وتابع الرئيس: "الشعب المصري لم يفقد ثقته بنفسه؛ لأن الجيش نفسه هو جيش المصريين، لو فقدنا الثقة بأنفسنا يبقى بنفقد الثقة في الجيش وقدراته".

    ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لحضور الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسحلة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

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