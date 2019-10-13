اليوم .. الأعلى للثقافة ينظم معرضًا عن فن الخط العربي

القاهرة- مصراوي:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الأحد، معرضا حول فن الخط العربي تحت عنوان: "الأخوة الإنسانية"، للفنان صلاح عبد الخالق، والفنانة البولندية أيزابيلا ماريا، وذلك بمتحف الأمير طاز.

وذكر المجلس، أن المعرض يأتي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وأنه يشارك في الافتتاح الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور شريف عوض رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية وممثلين عن فضيلة شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبد الخالق هو عاشق الخط العربي حصل على سبع جوائز دولية ومحلية في مجال الخط العربي، وهو سكرتير عام الجمعية المصرية للخط العربي، وعضو مجلس إدارة نقابة الخطاطين، ويعمل الآن مصمما وخطاطا بصحيفة الجمهورية.

والفنانة البولندية أيزابيلا ماريا هي عاشقة مصر وآثارها، ومن أهم أعمالها في مجالها (الترميم والحفظ) ترميم معبد حتشبسوت بالأقصر - ومركب خوفو الثاني بالجيزة، وتعتبر الخط العربي من أفضل الوسائل للتعبير الفني والجمالي.