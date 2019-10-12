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    حدث في 8 ساعات| توجيهات السيسي للمالية.. وتشييع جنازة طارق كامل

    06:16 م السبت 12 أكتوبر 2019
    حدث في 8 ساعات| توجيهات السيسي للمالية.. وتشييع جنازة طارق كامل

    حدث في 8 ساعات

    كتب ـ يوسف عفيفي:
    شهدت مصر، اليوم السبت، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤشرات الأداء المالي، فضلًا عن متابعة رئيس الوزراء إجراءات إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين، وتشييع جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق من مسجد الحصري.

    ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.

    الرئيس السيسي مصطفى مدبولي جنازة طارق كامل التأمين الصحي الشامل شريف مدكور القوى العاملة العاصمة الإدارية

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