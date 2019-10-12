حدث في 8 ساعات| توجيهات السيسي للمالية.. وتشييع جنازة طارق كامل
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤشرات الأداء المالي، فضلًا عن متابعة رئيس الوزراء إجراءات إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين، وتشييع جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق من مسجد الحصري.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي.
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