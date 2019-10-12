برلماني يطالب المجتمع الدولى بالقبض على أردوغان ومحاكمته أمام الجنائية الدولية

كتب - أحمد علي:



أدان النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، بشدة العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدًا أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة، يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويهدد بعودة التنظيمات الإرهابية من جديد وفي مقدمتها تنظيم "داعش" مرة أخرى.

وقال "الحناوي" فى بيان اليوم، إن السلطان التركي المهووس رجب طيب أردوغان، يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السوري، من خلال القصف العشوائي المستمر ضد المواطنين الأبرياء، مؤكدا أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب من المجتمع الدولي سرعة القبض عليه ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب.

وأشار النائب، إلى أن العالم كله على وعي وإدراك كاملين بأن أردوغان وعصابته الإرهابية يقومون بدعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سوريا وأيضا في ليبيا والعراق، مطالبًا من المجتمع الدولي، بتحمل مسئوليته والتدخل العاجل لوقف أعمال أردوغان الإرهابية داخل سوريا خاصة قتل الأطفال والمدنيين العزل والتصدي لهذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.