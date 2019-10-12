لبناء سدود وبحيرات.. "الري" ترصد 1.41 مليار جنيه استعدادًا لموسم السيول والأمطار

كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الري، إن القطاع رصد مليار و409 مليون جنيه لبناء سدود وبحيرات صناعية وحواجز توجيه المياه، استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تغير مناخى حاد خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأضاف "سركيس"، لمصراوى، السبت، أن القطاع بالتعاون مع معهد بحوث الموارد المائية وضعوا خطة للحماية من أخطار السيول، بنطاق محافظات"البحر الأحمر وجنوب سيناء" على أن يتم التنفيذ على مراحل طبقًا لدرجة الخطورة، والزمن التكراري لسقوط الأمطار على وديان تلك المحافظات.

وأشار رئيس قطاع المياه الجوفية، إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر، بقيمة 429.74 مليون جنيه، بمدن محافظة البحر الأحمر (القصير - رأس غارب - مرسى علم"، لافتًا إلى أن القطاع نفذ أعمال الحماية من أخطار السيول بمدن محافظة جنوب سيناء وتحديدًا "الطور - طابا - نويبع"؛ بهدف الحفاظ على الأرواح والبنية التحتية والمنشآت بتلك المدن ومن المتوقع انتهاء تلك الأعمال خلال عامين.