اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعتها غدا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة

القاهرة- أ ش أ:

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها غدا الأحد؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب.

وتعقد لجنة "الخطة والموازنة" جلسة استماع لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، وذلك بحضور مندوبين عن (وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

وتناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

كما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

وتعقد لجنة "الإسكان والمرافق العامة والتعمير"اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.​