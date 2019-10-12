"الصحفيين العرب" يستنكر العدوان التركي على الأراضي السورية ويطالب المنظمات الدولية بالتصدي له

كتب- مصطفى على

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الهجوم الوحشي التركي على الأراضي السورية وهو الأمر الذي نتج عنه فرار عشرات الآلاف من السكان السوريين كما نتج عنه كثير من الضحايا خاصة الأطفال والنساء .

واعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب هذا الهجوم التركي على سوريا اعتداء صارخا على السيادة السورية ويتنافي تماما مع قواعد القانون الدولي.

وتابع في بيان له، أن الجامعة العربية أدانت هذا العدوان التركي وقررت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوي وزراء الخارجية لبحث هذا العدوان الوحشي على أراضي دولة شقيقة، كما عقد مجلس الأمن اجتماعا لبحث هذا الهجوم الغادر الذي أدي إلى نزوح آلاف المدنيين السوريين .

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب على تضامنه الكامل مع الشعب السوري الشقيق، معتبرًا العدوان الغادر التركي على الأراضي السورية يمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وتهديدا خطيرا لوحدة التراب السوري، داعيًا كافة المنظمات الإعلامية الدولية وكذلك منظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدوان الغاشم .