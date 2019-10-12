محافظ القاهرة يشهد تجربة ميدانية للتعامل مع الأمطار أمام الكلية الحربية

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تجربة ميدانية بنفق تقاطع عبدالحميد بدوي مع جوزيف تيتو المواجه للكلية الحربية، والتي تقوم بها شركة الصرف الصحي بالقاهرة للتأكد من سلامة بالوعات الأمطار وقدرتها على تصريف المياه وعملها بكفاءة، وذلك في إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال موسم الأمطار.

وتجري الشركة عملية غمر لكافة أنفاق القاهرة بالمياه والبالغ عددها 25 نفقًا بالمياه للتأكد من قدرة البالوعات على تصريفها وكذلك عمل الشفاطات داخل الأنفاق المجهزة بذلك.

وأكد عبدالعال، أن القاهرة مستعدة منذ أكثر من شهر بمراجعة جميع بالوعات صرف الأمطار بالقاهرة من خلال أطقم عمل من هيئة النظافة وشركة الصرف الصحي وأجهزة الأحياء كل في نطاقه والتأكد من عدم وجود بالوعات أسفل الرصيف أو وجود أي تلفيات بها وتطهيرها والتأكد من عملها بكفاءة.

كما تم توزيع أكثر من 80 شفاطًا بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار بها والمعلومة لسرعة تحرك الشفاط أو النافوري إليها ومحدد كل وحدة باسم السائق والطقم المعاون له ومكان تواجده.

رافق المحافظ في جولته، المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل زكي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، وإبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.