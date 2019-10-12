هيئة التأمين الصحي الشامل تحتفل بمرور 100 يوم على انطلاق المنظومة

القاهرة- أ ش أ:

تحتفل هيئة التأمين الصحي الشامل بمرور 100 يوم على انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الماضي، حيث شهدت المائة يوم الكثير من التحديات والإنجازات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان متمثلة في قيادتها وإدارة المشروع والطاقم الطبي والإداري بمحافظة بورسعيد.

وبمرور 100 يوم وصل عدد المُسجلين بالمنظومة إلى 514090 مواطنا من أبناء محافظة بورسعيد وتم فتح 158140 ملفا عائليا إلكترونيا من خلال 26 وحدة ومركز صحة أسرة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة بعد أن كانوا 20 وحدة ومركز صحة أسرة في الأول من يوليو فقط المتاحين للتسجيل وجاري العمل على فتح المزيد من الوحدات والمراكز ليصبح في محافظة بورسعيد 35 وحدة ومركز صحة أسرة.

كما تردد على مستشفيات المنظومة 156883 مواطنا لتلقي الخدمات من خلال العيادات الخارجية، كما نجحت المنظومة في إجراء 7224 عملية جراحية منهم 2514 عملية جراحية كبرى، ونجحت أيضاً في إجراء عمليات تم إجراؤها لأول مرة في محافظة بورسعيد وبعضها لأول مرة في إقليم قناة السويس، فوصل عدد العمليات الجراحية التي أُجريت لأول مرة في بورسعيد إلى 455 عملية جراحية منهم أول عمليتي زراعة قوقعة وأول 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال وأول عملية قلب مفتوح للكبار بمستشفى النصر التخصصي، كما قامت مستشفي النصر بالنجاح في إجراء 193 عملية قسطرة قلب وبذلك نجحت في إنهاء قوائم انتظار قسطرة قلب الأطفال وأوشكت على إنهاء قسطرة قلب الكبار.

ونجحت مستشفى الرمد التخصصي أيضا في إجراء جراحات تمت لأول مرة في إقليم القناة وهي: 85 جراحة تجميل وإصلاح حول الجفون، 59 عمليات شبكية وجسم زجاجي و4 عمليات ترقيع وزرع قرنية كما نجحت مستشفى التضامن في إجراء 29 جراحة أورام ومستشفى الزهور في إجراء 73 عملية تفتيت حصوات، كما نجحت مستشفى السلام بورسعيد في القيام بأول جراحة استئصال غضروف قطني وأول جراحة توصيل قولون بدون دباسة.

كما كان هناك توجه جاد نحو الارتقاء بمستوى العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل حيث تم تقديم أكثر من 150 برنامجا تدريبيا للأطقم الطبية وغير الطبية بدءا من الاستعدادات الأولى لإطلاق المنظومة وخلال التشغيل لها على المهارات اللازمة لتشغيل المنظومة وذلك من قبل وزارة الصحة والسكان وبالشراكة مع مستشفيات التوأمة ومنظمة الصحة العالمية وإيمانا بأهمية دور طبيب الأسرة، تم تقديم برنامج تدريبي مخصص لهم يتم من خلاله السفر إلى إنجلترا للتعرف على دور الرعاية الأولية و طبيب الأسرة في نظام التأمين الصحي الإنجليزي NHS حيث تم إرسال بعثتين كل بعثة مكونة من 35 طبيب أسرة وجاري الإعداد للبعثة الثالثة ليكون مجموع أطباء الأسرة الذين تلقوا هذا البرنامج التدريبي 100 طبيب أسرة.

وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية، بدأت إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فاستعدت لها وحدة التحول الرقمي بالمشروع من خلال دراسة تجارب 8 دول في ميكنة النظم الصحة لإيجاد الآلية المناسبة لتطبيقها في مصر وتم ميكنة منظومة التسجيل وفتح الملفات العائلية في 26 وحدة ومركز صحة أسرة من خلال تطبيق إلكتروني لتسجيل المنتفعين وتدريب 150 موظف استقبال CMO على استخدام هذا التطبيق، واستعدادا لميكنة الخدمات المُقدمة في المنظومة التي بدأت يوم 13 سبتمبر تم تدريب 1200 من مقدمي الخدمة على استخدام النظام الإلكتروني والتابلت ونجحت إدارة المشروع في ميكنة 7 مستشفيات 26 وحدة ومركز صحة أسرة في 13 يوم فقط.

وحرصاً من وزارة الصحة والسكان على الوصول لجميع مواطني محافظة بورسعيد، أطلقت الوزارة حملة توعية موسعة من خلال وحدة التوعية والإعلام بإدارة المشروع من خلال 20 ندوة مجتمعية، ماراثون رياضي وحملات التوعية الميدانية التي شملت جولات أتوبيس وسيارات التأمين الصحي الشامل التي وصلت إلى النوادي، مراكز الشباب، الجوامع، الكنائس، المصالح الحكومية وقرى منطقة الجنوب بمشاركة مجموعة من شباب المتطوعين من أبناء المحافظة كما تم إطلاق فاعلية "سجل مكانك" التي أتاحت الفرصة للمواطنين للتسجيل أينما كانوا من خلال استلام استمارات التسجيل من فرق التوعية الميدانية أو خيمة التسجيل المتنقلة التي أُقيمت في منطقة الاستثمار، حي المناخ أمام قصر الثقافة وإمام المعدية عند الممشى السياحي ونجحت الفاعلية في توزيع حوالي 60000 استمارة فتح ملف عائلي و تسجيل 1754 ملف عائلي.

وحصلت منظومة التأمين الصحي الشامل على إشادة العديد من الجهات الدولية منذ بدء تفعيل المنظومة، مثل البنك الدولي أثناء زيارة وفد منه لمحافظة بورسعيد لمشاهدة التشغيل التجريبي للمنظومة، والوفد النيجيري من المعهد الاستراتيجي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، خلال زيارته لمصر بتجربة مصر في تحقيق التغطية الصحية شاملة وعبر عن رغبته في حضور حفل الافتتاح الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضا شاركت مصر في معرض NHS Expo في إنجلترا وعرضت تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل ضمن 4 دول التي أشاد بها جميع الحضور بالمعرض.

ويستمر قطار التأمين الصحي الشامل حيث بدأ الاستعداد لتفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي: الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، من خلال بدء التسجيل ب117 وحدة ومركز صحة أسرة حيث بدأ التسجيل في الأول من أكتوبر الماضي وتم فتح 29252 ملف عائلي لـ116843 مواطنا في أول 10 أيام من التسجيل في الخمس محافظات، وعلى التوازي بدأت أعمال التطوير في 163 وحدة ومركز صحة أسرة في الخمس محافظات وهم وحدات ومراكز المرحلة الأولى لتشغيل المنظومة كما يتم إعداد 7 مستشفيات في الأقصر و11 مستشفى في الإسماعيلية و9 مستشفيات في جنوب سيناء و6 مستشفيات في السويس و11 مستشفى في أسوان؛ للانضمام للمنظومة.​