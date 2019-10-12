"الزراعة" تنتهي من تدريب 25 نخالا في مكافحة سوسة النخيل بالواحات البحرية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والجهة المنفذة لحملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء في مناطق زراعة النخيل الاقتصادية، إن المعهد انتهى من أول دورة تدريبية للنخالين في الواحات البحرية، لعدد 25 متدرب نظريًا وعمليًا، مشيرا إلى أن المستهدف تدريب 100 نخال في الواحات البحرية و40 نخال في واحة الداخلة.

وأضاف عبدالمجيد، في بيان اليوم السبت، أنه تم تدريب النخالين على العمليات البستانية والمكافحة بطريقة صحيحة، موضحًا أن الفكرة جاءت في ظل وجود عجزًا شديدًا في أعداد النخالين الذين لديهم المعرفة الكاملة بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة صحيحة وخصوصا في الواحات البحرية.

من جانبه قال الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية، إن النخالين تم تدريبهم نظريًا وعمليًا على العمليات البستانية وعمليات مكافحة سوسة النخيل الحمراء وآفات الثمار والمخازن وطرق الجمع والحصاد بطريقة صحيحة والتدريب تم بواسطة باحثين من معهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزي للنخيل والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، موضحًا أن الفئة المستهدفة في تدريب النخالين الشباب أقل من 30 سنة.

وأوضح أنه تم تدريبهم عمليًا في حقول الإرشادية وسيتم منحهم شهادات إتمام دورة تدريب النخالين تؤهلهم للعمل في مزارع النخيل وفي نهاية الدورة تم عقد امتحان للمتدريبين ومنح الأول والثاني هدايا عينية.

وتابع: "تم عمل بوسترات مصورة عبارة عن عمليات الوقائية والمكافحة لسوسة النخيل الحمراء ستوزع على مناطق عمل الحملة".