بيان برلماني عاجل للحكومة لإعلان خطتها لتوفير المياه

كتب - أحمد علي:

وجه الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بيانا عاجلا للحكومة، لإعلان خطتها لتوفير المياه، بعدما أصبح عجز المياه أمرًا واقعًا، مشيرًا إلى أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بسد النهضة، ولكنه مرتبط بالزيادة السكانية وبقاء حصة مصر من المياه كما هي بدون تغيير.

وشدد "ضيف" في بيان اليوم، على ضرورة أن تعلن الحكومة عدد محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية، وحجم إنتاجها، وكذلك الخطة المستقبلية لإنشاء محطات جديدة.

وقال، :"أصبح لزاما على الحكومة أن يكون لديها خطط واضحة لمواجهة الأزمة، وعلى كل القطاعات في الدولة أن تقوم بدورها في عمليات الترشيد وتقليل الفاقد من المياه".

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن تتحرك وزارتا الري والزراعة لإيجاد حل لتقليل الفاقد من المياه، من خلال تطوير أنظمة الري، والتخلص من الطرق القديمة التي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وأشار إلى أنه منذ سنوات طويلة والحكومة تتحدث عن مشاكل الري بالغمر وما يسببه في إهدار كميات كبيرة من المياه، إلا أنه حتى الآن لا زالت كل أراضي الدلتا والصعيد يتم الري فيها بهذا النظام.

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للانتقال إلى نظم الري الحديث، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إطلاق حملات توعية لتوجيه المواطنين بأهمية ترشيد المياه.