رئيس مجلس النواب يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي ببلجراد

بلجراد- أ ش أ:

شارك رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال ممثلا عن المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي ، وذلك في مستهل مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية الـ141 للإتحاد التى بدأت اليوم السبت، بالعاصمة الصربية بلجراد.

وناقشت اللجنة جملة من الأمور الإجرائية أبرزها الشئون الخاصة بعضوية بعض البرلمانات في الإتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن مناقشة تعديلات مقترحة على بعض أنظمة ولوائح الاتحاد.

وتعد اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بمثابة الجهاز الإداري للاتحاد ، ويرأسها رئيس الاتحاد ويشغل عضويتها 15 عضواً، ينتمون إلى برلمانات مختلفة ويمثلون المجموعات الجغرافية بالاتحاد، في حين تضم الجمعية العمومية للاتحاد جميع البرلمانات للدول الأعضاء.

وقد اٌنتخب الدكتور على عبدالعال عضواً باللجنة التنفيذية ممثلاً عن المجموعة العربية خلال اجتماعات الجمعية الـ 136 للإتحاد البرلماني الدولي، والتى عُقدت ببنجلاديش في إبريل 2017.

يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد بمثابة منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أٌنشئ في عام 1889 بهدف تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديمقراطية، وحقوق الانسان، وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، ويعتبر من أقدم المنظمات الدولية والتي لا تزال مستمرة حتى الان.

وتعقد الجمعية العمومية للإتحاد اجتماعاتها مرتين سنوياً، وهو المنظمة المقابلة للأمم المتحدة بالنسبة للبرلمانات والمؤسسات التشريعية .

ويلعب مجلس النواب المصري دوراً بارزاً في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والإسلامية بالاتحاد للتعاطي مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية، فضلا عن تمتع الدكتور علي عبدالعال بعلاقات طيبة مع معظم رؤساء البرلمانات والوفود.

وكانت مصر قد استضافت اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي مرتين ، الأولى كانت عام ١٩٤٧ ، والثانية كانت عام ١٩٩٧.​