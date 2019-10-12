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    في 45 موقعًا.. الزراعة تحذر من عدوى "الطيور المهاجرة"

    04:00 ص السبت 12 أكتوبر 2019
    في 45 موقعًا.. الزراعة تحذر من عدوى "الطيور المهاجرة"

    الطيور المهاجرة

    كتب- أحمد مسعد:

    قال الدكتور محمد عطية، مدير الطب الوقائي بالهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، إن الهيئة نفذت عدة حملات تحصين حوالي 1.122 مليون طائر في 12 محافظة، مشيرًا إلى أن أعمال التحصين تستهدف حماية الدواجن من الأمراض الوبائية لموسم الشتاء.

    وأضاف "عطية"، لمصراوي، أن الهيئة كلفت لجانًا من الأطباء والمتخصصين؛ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة أمراض الدواجن، لافتًا إلى ضرورة مواصلة سحب العينات من طيور التربية المنزلية التي تقع في مسار الطيور المهاجرة من خلال 45 موقعًا.

    وأوضح، أن المحافظات الواقعة بمنطقة الطيور المهاجرة هي: "دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، أسوان، كفر الشيخ، والشرقية، جنوب سيناء".

    وأشار إلى أن الهيئة تكافح الأمراض المتوطنة التي تهدد الثروة الداجنة وتحور الفيروسات، ضمن استراتيجية التقصي الوبائي التي تنفذها الهيئة.

    الطيور المهاجرة محمد عطية الطب البيطري وزارة الزراعة تحصين الدواجن
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