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بالصور.. أسرة طارق كامل تستقبل جثمانه بمطار القاهرة

09:41 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
بالصور.. أسرة طارق كامل تستقبل جثمانه بمطار القاهرة

وصول جثمان طارق كامل بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

غادر جثمان الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة، حيث كانت أسرة الراحل في استقباله.

ووصل الجثمان على رحلة مصر للطيران رقم 772، القادمة من جنيف.

وكان طارق كامل وافته المنية، أول أمس الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على جثمان وزير الاتصالات الأسبق، ظهر غدٍ السبت، بمسجد الحصري في 6 أكتوبر والعزاء الاتنين مساء بمسجد عمر مكرم.

وكان الدكتور طارق كامل تولى منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011 في حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق؛ وضع خلالها استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق من خلالها القطاع طفرات نمو غير مسبوقة أشادت بها المؤسسات الدولية.

كما أطلق "كامل"، عددًا من المبادرات القومية الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في نشر تطبيقات واستخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصري، ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب وإعداد كوادر من القيادات المتخصصة المتميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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طارق كامل مطار القاهرة قرية البضائع جنيف

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