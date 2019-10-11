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الطيران المدني: هبوط اضطراري لطائرة بترول في البحر ونجاة ركابها

07:05 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
الطيران المدني: هبوط اضطراري لطائرة بترول في البحر ونجاة ركابها

أرشيفية

كتب- طه عبيد:

أعلن مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، تعرض طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول، اليوم الجمعة لهبوط اضطراري في البحر على بعد ٦٥ ميل شمال بورسعيد.

وذكر المصدر أن الطائرة هبطت أثناء عودتها من أحد حفارات البترول متجهة إلى مدينه بورسعيد، وعلى متنها ٣ ركاب أجانب واثنين من أفراد طاقم الطائرة، ولم يصب أي منهم أثناء الهبوط.

وأضاف المصدر في بيان رسمي للوزارة: "تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث، وانتشال ركاب الطائرة وإسعافهم، وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الواقعة".

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