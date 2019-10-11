التنمية المحلية: "ملتقى سانت كاترين" رسالة من أرض مصر لنشر السلام

سانت كاترين- (أ ش أ):

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إن ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا نصلى معا" يساهم في الترويج لصورة مصر الحقيقية وإبراز الدور الهام الذي تلعبه مصر في نشر السلام والتسامح والمحبة وقبول الآخر في المنطقة، لافتا إلى أهمية هذا الملتقى في ارسال رسالة سلام عامة للإنسانية من أرض سيناء تؤكد الصورة الصحيحة لمصر ولكي تكون مدينة سانت كاترين رمزاً للتسامح الديني ونبذ العنف والتصدي للتشدد.

جاء ذلك على فعاليات الملتقى، اليوم الجمعة، والذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمحافظة جنوب سيناء وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب و وفود وشخصيات من دول العالم والمنظمات الدولية وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بالإشراف على مجموعات العمل التي تم تشكيلها من كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بعقد الملتقى لضمان سرعة إنجاز التكليفات، مؤكدًا أن الوزارة استضافت عدة اجتماعات بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور ممثلي عدد من الوزارات.

وأضاف شعراوي، أنه تم خلال تلك الاجتماعات توزيع المهام المكلفة بها كل وزارة والتوقيتات المحددة للانتهاء منها بدقة وكفاءة بما يساعد في إظهار الملتقى بشكل حضاري يليق باسم مصر، بالإضافة لتوضيح سماحة الشعب المصري ومحبته للسلام وأنها بلد الأمن والأمان والسلام، لافتا إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع مجلس الوزراء أيضا لإتاحة الدعم المالي المطلوب لبعض المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والأساسية لمدينة سانت كاترين خاصة رصف الطرق من المطار إلى المدينة بطول حوالي 5 كيلومترات وإنشاء نظام تأمين بالكاميرات للطرق والمنطقة التي سوف تشهد الاحتفالية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من أعمال تطوير مطار سانت كاترين ورفع كفاءة ممر المهبط وإعادة طلاء السطح وتخطيط العلامات الملاحية، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة وادي دير سانت كاترين وإنارتها، حيث تم تمهيد الممر الواصل إلى الدير بطول 1.6 كيلو متر باستخدام أحجار طبيعية بالإضافة إلى معالجة الواجهات الخارجية لمحلات المنطقة باستخدام الأحجار والأخشاب الطبيعية.

وأضاف محمود شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية قامت بدعم ميزانية المحافظة خلال الفترة الماضية بمبلغ 5 ملايين جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية لمدينة سانت كاترين ومنطقة الاحتفال، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء على الارتقاء بمدينة سانت كاترين تراثيا وثقافيا وحضاريا لتكون مدينة مميزة عالميا ووضعها على خريطة السياحة المصرية بصورة قوية خلال الفترة المقبلة ، ودعم المناطق السياحية والأثرية والثقافية وإطلاق حملات للترويج للسياحة بمنطقة سانت كاترين، مشددا على الأهمية التاريخية والأثرية والدينية لموقع دير سانت كاترين حيث يقوم بزيارته عدد كبير من السائحين من مختلف جنسيات العالم.