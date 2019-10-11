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    بدء فرز الأصوات بانتخابات "الأطباء".. ومؤشرات: القاهرة والدقهلية الأكثر حضورًا

    06:26 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
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    كتب - أحمد جمعة وأسامة عبدالكريم:

    تصوير - هاني رجب:

    بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، فرز صناديق الاقتراع بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، بعد غلق باب التصويت في الخامسة مساءً.

    وأشارت مؤشرات أولية كشفت عنها نقابة الأطباء، إلى أن محافظات القاهرة والدقهلية والجيزة كانت الأكثر إقبالًا في عدد الأصوات.

    ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة.

    انتخابات التجديد النصفي نقابة الأطباء فرز صناديق الاقتراع
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