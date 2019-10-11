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    تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع كهنة ورهبان فرنسا

    06:12 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع كهنة ورهبان فرنسا

    لقاء البابا تواضروس مع كهنة ورهبان فرنسا

    كتب- مصطفى علي:

    اجتمع قداسة البابا تواضروس الثاني بكهنة ورهبان إيبارشية باريس وشمال فرنسا وايبارشية جنوب فرنسا بمقر المطرانية في منطقة درافي، وألقى قداسته كلمة روحية عن التكريس والخدمة.

    شارك في الاجتماع خمسة من أحبار الكنيسة إلى جنب نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، هم أصحاب النيافة الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والانبا جِبْرِيل اسقف النمسا والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا وچنيڤ، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

    تأتي زيارة قداسة البابا لفرنسا في بداية جولة رعوية جديدة بدأها يوم الأربعاء ومن المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.

    كهنة فرنسا رهبان فرنسا البابا تواضروس

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