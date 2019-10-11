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    السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يتفقان على تجاوز معوقات سد النهضة

    04:49 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يتفقان على تجاوز معوقات سد النهضة

    الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد-ارشيفية

    كتب- محمد سامي:

    قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

    وأوضح "راضي" في بيان اليوم، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.

    من جانبه، كرر الرئيس السيسي تهنئته لأبي أحمد لفوزه بالجائزة، وتم التوافق خلال الاتصال عن التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

    تضمن الاتصال التأكيد على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.

    السيسي رئيس وزراء إثيوبيا سد النهضة أبي أحمد جائزة نوبل للسلام
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