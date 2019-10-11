إقبال كثيف على "انتخابات الأطباء".. ومرشحان: دليل على الشعور بأهمية النقابة (صور)

كتب - أسامة عبدالكريم:

تصوير - هاني رجب:

أشاد مرشحان لمنصب نقيب الأطباء، بالإقبال الذي تشهده انتخابات التجديد النصفي للنقابة، اليوم الجمعة.

وشهدت عملية التصويت في الانتخابات، إقبالًا كثيفًا على اللجان المخصصة للتصويت بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة.

قال الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة والمرشح لمقعد نقيب الأطباء، إن الإقبال هذا العام أكبر من الأعوام الماضية، داعياً لزيادة الأعداد قبل غلق باب التصويت في الخامسة مساءً.

وأضاف لمصراوي: كلما كان الإقبال أكثر كلما كان المجلس الجديد أقوى، وله اعتبار أمام جميع الجهات المسئولة، وكلما يكون الأكثر تعبيرا عن جموع الأطباء.

بدوره، قال الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة والمرشح لمقعد نقيب الأطباء، إن الانتخابات تسير بشكل جيد، وسط إقبال غير متوقع من الجميع، وخاصة الأطباء "متوسطي السن".

وأضاف نصر لمصراوي، أن هذا الإقبال خير دليل على شعور الأطباء بأهمية النقابة التي تدافع عنهم، ومدى إدراكهم لأهمية التغيير، وطريقة الوصول إلى الأهداف.

وأوضح أن حالة الزحام التي يشهدها الماراثون الانتخابي تؤكد مدى الحرص على مصلحة النقابة، مضيفا أنه موقف مشرف وجليل خاصة من الشباب في المحافظات.

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