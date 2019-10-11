6 وزراء يفتتحون حديقة العلم واستراحة السادات بسانت كاترين

كتب - محمد نصار ومحمد عاطف:

افتتح 6 وزراء، اليوم الجمعة، حديقة العلم ومتحف واستراحة الرئيس محمد أنور السادات، بمدينة سانت كاترين.

حضر الافتتاح: اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتوره ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، بجانب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على هامش فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا نصلى معاً".

وبحسب بيان، فإنه تم ترميم الاستراحة خلال الفترة الماضية مع الحفاظ على المقتنيات الأصلية الخاصة بالرئيس السادات كما هي بمدينة سانت كاترين.

وشاهد الوزراء، فيلمًا تسجيلياً يرصد الفترة التي قضاها الرئيس السادات لحظات رفع العلم المصري في ٢٥ نوفمبر ١٩٧٩ بعد انتصارات أكتوبر واستعادة سيناء وأول زيارة للرئيس السادات لوادي الراحة وزيارة دير سانت كاترين واستقبال مطران ورهبان الدير له.

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