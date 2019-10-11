شحن جثمان المخرج شوقي الماجري إلى تونس

كتب - طه عبيد

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات شحن جثمان المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، إلى تونس حيث يوارى الثرى بمثواه الأخير هناك.

وتوفي أمس الخميس، المخرج التونسي شوقي الماجري، عن 58 عاما، إثر سكتة قلبية.

وقالت مصادر بالمطار، إن قرية البضائع شحنت الجثمان على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى تونس، صباح اليوم، بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة به، تحت إشراف إدارة الحجر الصحي بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين.

وكان المخرج الراحل شوقي الماجري، يتواجد في القاهرة من أجل التحضير لمسلسل جديد وتعرض لوكعة صحية توفى على إثرها، واستجابت السفارة التونسية بالقاهرة لأسرة "الماجري"، وسرعان ما تم إنهاء إجراءاته لنقله إلى مثواه الأخير في تونس.

وقدم الماجري، الذي ولد عام 1961 في تونس، أعمالا في دول عربية مختلفة، مثل مصر وسوريا والأردن، ولاقى العديد منها نجاحا باهرا.

ويعتبر مسلسل الاجتياح، الحائز على جائزة إيمي لأفضل مسلسل أجنبي، من الروائع التي أخرجها الماجري، وتطرق فيها إلى معاناة الشعب الفلسطيني خلال اجتياح الضفة الغربية سنة 2002.