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    غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

    01:45 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

    قطع مياة

    كتب_ محمد عبدالناصر:

    أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة؛ ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ السبت، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

    والمناطق هي: (مناطق إسكانات مدينة السلام المختلفة – شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزي منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر).

    وقالت الشركة في بيان اليوم، إن قطع الخدمة نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه الرئيسي قطر (1000 مم) المتعارض مع محور ترعة الطوارئ.

    وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

    قطع المياه شركة مياه الشرب تحويل مسار خط المياه محور ترعة الطوارئ

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