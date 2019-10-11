  • عاجل:أسعار الذهب تعاود الهبوط في مصر والجرام يتراجع 3 جنيهات اليوم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    وفاة "سعيد اللاوندي" خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام

    01:29 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    وفاة "سعيد اللاوندي" خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام

    الدكتور سعيد اللاوندي

    كتب- مينا غالي:

    توفي الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

    ومن المقرر أن تُشيّع جنازة "اللاوندي" عصر اليوم بمسقط رأسه بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، حسبما أعلنت أسرته.

    ونعى عدد من الإعلاميين والمثقفين، الدكتور سعيد اللاوندي.

    وكتب الشاعر والناقد شعبان يوسف، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلًا: "يا قطار الموت تمهل رفقا بنا، وداعا الصديق الحبيب دكتور سعيد اللاوندي".

    عمل سعيد اللاوندي كأستاذ محاضر في عدد من جامعات مصر وبلجيكا، وأسس المركز المصري لحوار الثقافات في باريس.

    سعيد اللاوندي وفاة سعيد اللاوندي مركز الأهرام صراع مع المرض

    الخبر التالى:

    غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان