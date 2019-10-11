استئناف التصويت بـ"انتخابات الأطباء" بعد صلاة الجمعة

كتب - أحمد جمعة وأسامة عبدالكريم:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، فتح صناديق التصويت للمرة الثانية بعد توقفها لمدة ساعة حتى انتهاء صلاة الجمعة، وذلك في مقر النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات.

ودعت النقابة كافة الأطباء للمشاركة والإدلاء بأصواتهم من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء في المقرات الانتخابية بجميع محافظات مصر.

وشهدت الساعات الأولى لفتح باب التصويت اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا على اللجان المخصصة للتصويت بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

وتواجد عدد من المرشحين على مقعد النقيب والعضوية بمقر دار الحكمة؛ لمتابعة عملية التصويت.

ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشح على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.

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