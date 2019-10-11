تخصيص لجنتين لكبار السن في انتخابات نقابة الأطباء

كتب - أسامة عبدالكريم:

تصوير -هاني رجب:

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، نقل لجنتي (1 - 2) إلى داخل مقر دار الحكة؛ نظرًا للازدحام الشديد.

وقررت اللجنة تخصيص اللجنتين لكبار السن؛ لعدم تكبدهم مشقة الوقوف والانتظار في الخارج.

وشهدت الساعات الأولى لفتح باب التصويت اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا على اللجان المخصصة للتصويت بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

كانت لجان الانتخابات فتحت أبوابها أمام الأطباء في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسط تواجد أمني لتأمين الانتخابات.

وتواجد عدد من المرشحين على مقعد النقيب والعضوية بمقر دار الحكمة؛ لمتابعة عملية التصويت.

ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشح على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.