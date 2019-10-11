"مصر للطيران" تشارك في مؤتمر للتصنيع الغذائي بألمانيا

القاهرة - أ ش أ:

شاركت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية في معرض انوجا الدولي للتصنيع الغذائي الذي عقد في مدينة (كولن) بألمانيا بحضور أكثر من 8 آلاف شركة عارضة وأكثر من 165 ألف زائر حول العالم في مجالات التصنيع وإعداد الوجبات.

وقال المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس الشركة - في بيان له اليوم الجمعة - إن المشاركة في المعارض ومختلف المحافل الدولية يساهم في تبادل الخبرات مع أطراف الصناعة والاطلاع على أحدث الأساليب العلمية والفنية المستخدمة في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بمتابعة الأنشطة الدولية والمحلية للحفاظ على ريادة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية في مجال التصنيع الغذائي وتموين الرحلات الجوية وتوفير أجود الخامات.

وأضاف أن وفد الشركة تفقد أجنحة المعرض الذي يعد رقم واحد في العالم حيث يضم 10 معارض في توقيت واحد للحوم وخامات الحلواني والعجائن ومعدات التصنيع والتعبئة والتغليف، كما أقيم على هامش المعرض مسابقة لأمهر الطهاة في مختلف أقسام المطابخ بالإضافة إلى انعقاد مؤتمر دولي للغذاء والذي ناقش أحدث الأساليب البحثية وممارسات إنتاج وتداول الأطعمة بناء على عرض تجارب وخبرات شركات إنتاج وتصنيع الخامات.

وأوضح عبد الحفيظ أن المعرض ألقى الضوء على حركة الأسواق الدولية وقياسات الطلب العالمي وفق اتجاهات الأسواق وكيفية استخدام وتفعيل التحول الرقمي ومناقشة المفاهيم الجديدة والمحركات الاقتصادية للإبداع والابتكار في مجال الغذاء، كما تم مناقشة التغذية العلاجية وأساليب تطبيقها بشكل صحي وآمن.

وأشار إلى أن وفد الشركة ناقش عقد شراكات في التوريد والتدريب وتبادل الخبرات مع كبريات شركات توريد خامات الصناعة حول العالم وفتح أسواق في مصر والشرق الأوسط.

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