ضبط تاجر مخدرات في قضايا غسل 10 ملايين جنيه بمشروعات تجارية

كتب- سامح غيث:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم قام بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد المتهمين "مسجل شقي خطر سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا "بمحافظة الدقهلية" لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، حيث ارتكب العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت أموال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات جرائمه 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.