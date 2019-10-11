السيسي يهنئ رئيس وزراء أثيوبيا لفوزه بجائزة نوبل للسلام

القاهرة - مصراوي:

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، بعد فوزه بجائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" اليوم: "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الأثيوبي وللشعب الأثيوبي الشقيق؛ لحصول السيد أبي أحمد- رئيس وزراء أثيوبيا، على جائزة نوبل للسلام".

وأضاف الرئيس السيسي: "فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

كان الموقع الرسمي لجائزة نوبل، أعلن اليوم فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام.

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو أن أحمد فاز بالجائزة تقديرا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.