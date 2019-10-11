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    بالصور.. إقبال كثيف في الساعات الأولى لفتح التصويت بانتخابات "الأطباء"

    11:46 ص الجمعة 11 أكتوبر 2019
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    • عرض 14 صورة
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    كتب - أسامة عبدالكريم:

    تصوير - هاني رجب:

    شهدت الساعات الأولى لفتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، إقبالًا كثيفًا على اللجان المخصصة للتصويت بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

    كانت لجان الانتخابات فتحت أبوابها أمام الأطباء في تمام الساعة التاسعة صباحا، وسط تواجد أمني لتأمين الانتخابات.

    وتواجد عدد من المرشحين على مقعد النقيب والعضوية بمقر دار الحكمة؛ لمتابعة عملية التصويت.

    ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشح على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.

    انتخابات الأطباء انتخابات التجديد النصفي نقابة الأطباء تصويت الناخبيين

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