حدث ليلاً| ظهور جديد لعلاء وجمال مبارك.. وإحباط تفجير ارتكاز أمني بالعريش

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

حضر علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عزاء الفنان طلعت زكريا.

أحبطت قوات الأمن محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش من قِبل أحد الإرهابيين.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديده بفرض عقوبات على أنقرة إذا تجاوزت حملتها العسكرية الحدود.

ويرصد مصراوي، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

الرئاسة تنشر فيديو استقبال الرئيس السيسي للعاهل الأردني

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته بمطار القاهرة، اليوم، الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن وقرينته الملكة رانيا العبد الله.

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بالفيديو| علاء وجمال مبارك في عزاء طلعت زكريا

حرص علاء وجمال مبارك، نجلا محمد حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق، على حضور عزاء الفنان طلعت زكريا، المقام في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي العزاء.

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وزير الإسكان يتابع استعدادات الإسكندرية لاستقبال الأمطار وموسم الشتاء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، لاستقبال الأمطار والنوات بموسم الشتاء.

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"التعليم" تحيل واقعة التنمر بطالبة الإسكندرية للتحقيق

أحال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واقعة التنمر على طالبة بمحافظة الإسكندرية للشئون القانونية.

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والد ضحية مقاومة التحرش في المنوفية يروي تفاصيل الحادث

روى محمد البنا، والد الشاب محمود البنا، تفاصيل مصرع نجله على يد 3 شباب بالمنوفية بعد معاتبته لأحدهما على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع، لافتًا إلى تلقيه اتصالا هاتفيا بتعرض ابنه لاعتداء وحادث طعن وتوجهه على الفور للمستشفى حيث وجد ابنه متوفيًا نتيجة تعرضه لطعنة نافذة بمطواة.

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بالصور.. استقبال حافل للوفود المشاركة بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

استقبلت مدينة سانت كاترين، الخميس، عددًا من الوزراء والمشاركين في احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان التي تبدأ فعالياتها صباح غد الجمعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأس الملتقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

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الداخلية: إحباط تفجير ارتكاز أمني بالعريش ومقتل إرهابي

أحبطت قوات الأمن محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش من قِبل أحد الإرهابيين.

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السفير المصري بباريس: الكنيسة القبطية "وطنية" ولها مواقف مشرفة

أكد السفير إيهاب بدوي، سفير مصر بفرنسا، إن الكنيسة القبطية كنيسة وطنية ولها مواقف مشرفة، معربًا عن ترحيبه بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لفرنسا.

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برلماني تركي سابق لـ مصراوي: أردوغان يخدم داعش ويحتال على شعبه بعدوانه على سوريا

قال العضو السابق في البرلمان التركي، والسياسي في حزب الشعب الجمهوري، أيكان إرديمير، إن العدوان التركي العسكري الذي يقوده الرئيس ، في شمال سوريا، مدفوع إلى حد كبير بما يحدث داخل بلاده.

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دمشق: أردوغان فتح حدود بلاده للإرهابين ليمارسوا القتل في سوريا

وصف نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكاذب، وأكد أن التاريخ سيحاسبه على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

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وزير الخارجية التركي يكشف عمق العمليات العسكرية في سوريا ويهدد واشنطن

كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن العملية العسكرية التي تخوضها بلده، لاجتياح الشمال السوري لن تتوغل أكثر من 30 كلم.

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ترامب يجدد تهديده لتركيا ويأمل في التوسط بين أنقرة والأكراد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في أن يكون قادرا على التوسط بين تركيا وأكراد سوريا، بينما جدد تهديده بفرض عقوبات على أنقرة إذا تجاوزت حملتها العسكرية الحدود.

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