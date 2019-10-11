مليار جنيه للمرحلة الأولى.. 10 معلومات عن مبادرة "إعمار القرى الأكثر احتياجًا"

كتب- محمد نصار:

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة للقرى الأكثر فقرًا من خلال عدة مبادرات تندرج جميعها تحت "حياة كريمة".

ومن ضمن المبادرات التي تنفذها الحكومة في الوقت الحالي ضمن "حياة كريمة"، مبادرة "إعمار القرى الأكثر احتياجًا"، وينشر مصراوي أبرز 10 معلومات عن هذه المبادرة.

- تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات.

- واحدة من مبادرات "حياة كريمة".

- تُنفذ بالتكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

- موازنة المرحلة الأولى حوالي مليار جنيه بخلاف مساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والموارد الذاتية للمحافظات.

- تستهدف إقامة مشروعات تنموية ستحدث تغييرًا جوهريًا في الأوضاع التموية بالقرى.

- تتضمن إعمار ورفع كفاءة المنازل، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال آلية القروض الصغيرة والمشروعات الخدمية والإنتاجية وتوفير الرعاية الصحية والعمليات الجراحية وتقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.

- تخطط الحكومة لتنفيذ المبادرة في 270 قرية في 11 محافظة، وتم التركيز على القرى التي تزيد فيها نسبة الفقر عن 70%.

- تحظى المبادرة باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس من خلال تقارير أسبوعية يعرضها رئيس مجلس الوزراء.

- يتم توفير التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ المبادرة بموازنة دواوين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة حتى يتمكن المحافظين من الإنجاز في إسناد الأعمال ونهوها قبل نهاية العام المالي الجاري 2019-2020.

- من المقرر استكمال المرحلة الثانية من المبادرة قبل نهاية العام المالي المقبل 2020-2021.