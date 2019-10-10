  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    زاهي حواس يكشف أسرار معبد الأقصر لوفد أمريكي

    11:21 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    زاهي حواس يكشف أسرار معبد الأقصر لوفد أمريكي

    الدكتور زاهي حواس

    (أ ش أ):

    كشف عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، لوفد أمريكي رفيع المستوى، يزور معبد الأقصر عن تاريخ المعبد والاكتشافات الأثرية الموجودة به.

    وقال حواس - خلال لقائه بالوفد - إنه انتهى من الموسيقى الخاصة بأوبرا توت عنخ أمون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي "فرنشيسكو سنتاكونو"، والموسيقي "زيمبوني"، التي ستعرض في افتتاح المتحف المصرى الكبير، وفي الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الذي اكتشفتها هاورد كارتر في 4 نوفمبر 1922.

    وأكد حواس أن المتحف المصرى الكبير يعتبر أهم متحف في القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أن الافتتاح سيكون على مستوى عالمي.

    هذا المحتوى من

    زاهي حواس معبد الأقصر الاكتشافات الأثرية المتحف المصرى الكبير

    الخبر التالى:

    "مصر للسياحة": 85 مليون جنيه أرباح لعام 2018
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان