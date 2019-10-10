"براية": الانتهاء من الإجراءات التعاقدية لـ"المنطقة الروسية" بشرق بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الخميس، إن المنتدى والمعرض الذي تقيمه روسيا في مصر كان ناجحًا جدًا، وركز على أحد أهم المشروعات التي تتم بين مصر وروسيا، وهو مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، حيث أن الهيئة حاليًا في مرحلة إنهاء الإجراءات التعاقدية مع الجانب الروسي، قائلًا "متفائلون بأننا سنسلم المرحلة الأولى من مساحة الأرض خلال الربع الأول من عام 2020".

وأضاف خلال كلمته بمنتدى الأسبوع الصناعي الكبير المقام بمركز المنارة، أن عدد الشركات الراغبة في التعاون مع مركز الصادرات الروسي والاستثمار في المنطقة وصل إلى أكثر من 26 شركة، وستكون المنطقة الصناعية الروسية مدخل حقيقي لأفريقيا.

وأكد على أنهم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منفتحون على التعاون مع الجميع، ويسعون لجذب استثمارات حقيقية، ولديهم مساحة ضخمة جدًا تبلغ 460 كيلو متر مربع والتي تمتاز بموقعها المتميز جدًا وبنيتها التحتية الجيدة، مشيرًا إلى أن المخطط أن تكون المنطقة الصناعية الروسية 5.25 كيلو متر مربع.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار الإجمالي سيبلغ حوالي 6.9 مليار دولار، والمخصص للمرحلة الأولى من التنفيذ في الميزانية 185 مليون دولار وفقًا لما أعلنه الجانب الروسي، وستتراوح مساحة هذه المرحلة ما بين كيلو متر مربع إلى 1.5 كيلو متر مربع، وهو ما يجعل الاستثمار الروسي ثاني استثمار رئيسي في منطقة شرق بورسعيد.