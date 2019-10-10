  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    قبيل مؤتمرها العالمي.. الإفتاء تعلن تسجيل حسابها على "إنستجرام" بـ240 ألف متابع

    10:49 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    قبيل مؤتمرها العالمي.. الإفتاء تعلن تسجيل حسابها على "إنستجرام" بـ240 ألف متابع

    دار الإفتاء المصرية

    كتب- محمود مصطفى:

    أعلنت دار الإفتاء المصرية، تسجيل حسابها الرسمي على موقع انستجرام، (https://www.instagram.com/egyptdaralifta/)، قبيل أيام من بدء فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس، لينضم إلى قائمة الصفحات الرسمية الموثقة الدار في موقع فيس بوك وتويتر، استمرارًا لمسيرة التفوق في مجال الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا.

    وقالت دار الإفتاء، في بيان الخميس، أن عدد متابعي صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" بلغ ٢٤٢ ألف متابع، وتخطى عدد متابعيها على فيس بوك ٨ ملايين و٤٠٠ ألف متابع، فضلًا عن المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تبلغ ١٦ صفحة.

    يذكر أن دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في مجال السوشيال ميديا باعتبارها أولى المؤسسات الدينية في مصر والعالم العربي والإسلامي التي استفادت من هذه الوسائل في نشر رسالتها، ويشرف على تلك الصفحات الدكتور أحمد رجب ابوالعزم مساعد مستشار مفتي الجمهورية.

    وارتأت دار الإفتاء ضرورة تكثيف تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت خلال الفترة السابقة نجاحات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

    دار الإفتاء المصرية إنستجرام مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا

    الخبر التالى:

    "براية": الانتهاء من الإجراءات التعاقدية لـ"المنطقة الروسية" بشرق بورسعيد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان