وزيرة الاستثمار: البوابة الحكومية الصناعية تضمن الشفافية والتنافسية

(مصراوي):

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن البوابة الحكومية الصناعية للخريطة الاستثمارية تتضمن عرضا تفصيليا لكل الإصلاحات التشريعية التى تتعلق بقطاع الاستثمار بجانب عرض لقانون الاستثمار الجديد وتعديلاته وعرض للمناطق الاستثمارية والحرة وكل هذا متاح على البوابة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت، فى تصريحات صحفية، عقب إطلاق البوابة الحكومية الصناعية اليوم الخميس، إن هذه البوابة تهدف لإتاحة مناخ استثمار به شفافية وحوكمة جيدة ومساواة فى عرض الفرص.

وأكدت الوزيرة، أنه تم وضع جميع الآليات لإنجاح المنظومة، مطالبة جميع المستثمرين التقدم عبر البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الاستثمارية، موضحة أن تنوع الصناعات يتيح مناخ استثمار به تنافسية وشفافية.

وتابعت: "هناك توجيهات لتأسيس مناطق استثمارية ومناطق حرة لتشجيع الصادرات المصرية"، وقالت إن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بزيارة وفد الكونجرس أمس للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شملت جولة في مباني العاصمة الإدارية، ولقائهم بعدد من الشباب والمهندسين العاملين بالعاصمة، مؤكده أن ردود أفعالهم كانت إيجابية للغاية لما لمسوه من إنجازات للمشروعات القومية المصرية.

وحول زيارتها المرتقبة الأسبوع القادم ضمن الوفد الوزاري، لجولة رئيس الوزراء المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت أنه سيتم متابعة دعم البنك الدولي لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والمشروعات التنموية التي تتعلق بالصرف الصحي والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات والإسكان الإجتماعى، كما سيتم الدعوة والتنسيق مع المؤسسات الدولية للمشاركة في مؤتمر أفريقيا المرتقب الشهر القادم.