الرئاسة تنشر فيديو استقبال الرئيس السيسي للعاهل الأردني

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته بمطار القاهرة، اليوم، الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن وقرينته الملكة رانيا العبد الله.

واصطحب الرئيس، الملك إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال، عقد الرئيس جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بالعاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، مشيداً بما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، ومعرباً سيادته عن الارتياح لمستوى ووتيرة التنسيق بين البلدين، وكذا تطابق وجهات النظر والرؤى تجاه الملفات والقضايا الإقليمية.